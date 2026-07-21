Fiat ha fatto la storia dell'auto in Brasile: in mezzo secolo prodotti 18 milioni di veicoli

Cinquant'anni fa, il Minas Gerais "era uno Stato fondato sull'agricoltura, sul minerale di ferro e sull'acciaio, ma con il sogno di costruire un futuro industriale. La Fiat era un'azienda italiana con l'ambizione di diventare un protagonista globale. Il Brasile era un mercato giovane, ricco di potenzialità. Questo stabilimento è il luogo in cui queste ambizioni si sono incontrate. E ciò che abbiamo costruito insieme ha superato ogni aspettativa". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, durante l'evento per i 50 anni della Fiat in Brasile allo stabilimento di Betim, in Minas Gerais. "Da questo stabilimento sono usciti oltre 18 milioni di veicoli in cinque decenni. E oltre 4 milioni di questi sono stati esportati in circa quaranta Paesi.

Qui si trova il più grande centro Powertrain di tutta l'America Latina, dove sono stati prodotti oltre 19 milioni di motori e 17 milioni di trasmissioni. Qui sono nati quaranta modelli, tra cui la Strada, il veicolo più venduto del Brasile per cinque anni consecutivi", ha detto Elkann, spiegando che "dietro ognuno di questi veicoli ci sono le persone. Oggi lavorano qui 19.000 donne e uomini, oltre la metà dell'intera forza lavoro Stellantis in Sud America. Abbiamo appena creato oltre 1.200 nuovi posti di lavoro per la produzione di un nuovo modello Fiat". Attorno allo stabilimento "operano oltre 400 fornitori, dando vita a uno dei poli industriali più forti dell'intero continente", ha detto Elkann.