Fiat leader in Brasile per il 5° anno consecutivo, nel 2025 ha una quota del 21%. Strada è il veicolo più venduto

Il marchio Fiat, appartenente al gruppo Stellantis, è attore protagonista in Brasile, dove nel 2025 ha raggiunto una quota di mercato del 20,9%, con 533.739 unità immatricolate. A guidare i risultati, Fiat Strada, il pick-up si conferma il veicolo più venduto del Paese con 142.901 unità e una quota di mercato del 5,6%. Oltre al primo posto della classifica, Fiat ha occupato anche la terza e l'ottava posizione nella graduatoria generale delle vendite con due hatchback: Argo (102.636 unità) e Mobi (73.013 unità).

Nei diversi segmenti di mercato, il marchio è protagonista anche per categoria: tra i pick-up (Strada, Toro e Titano) sono state vendute 201.470 unità, con una quota del 42,1% della categoria mentre tra le hatchback (Argo e Mobi) si sono registrate 175.680 immatricolazioni e una quota del 28,4% del segmento, in aumento del 5,2% rispetto al 2024. La leadership di Fiat si estende anche ai van (Fiorino, Scudo e Ducato) con 28.288 unità vendute e una quota di mercato del 34,8%. Dal lancio dei suv ibridi Pulse e Fastback, Fiat guida anche questa categoria, con oltre 42.000 unità immatricolate e una quota del 24,3%.

Il 2026 si preannuncia un anno speciale per Fiat in Brasile, in quanto ricorre il 50esimo anniversario della presenza su questo mercato e, per celebrare questa ricorrenza, il marchio ha annunciato il rinnovamento del portafoglio nazionale con il lancio di un nuovo modello all'anno fino al 2030, per un totale di cinque nuovi prodotti entro la fine del decennio.