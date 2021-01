Fiat, record nel 2020 in Europa con 500 e Panda. Leader assolute tra le city car, cresciute del 3% ciascuna

TORINO - Nonostante le difficoltà legate alla pandemia globale, il 2020 si è chiuso per il marchio Fiat con tanti nuovi prodotti e tanti record raggiunti. In particolare 500 e Panda, le city car da sempre leader del segmento in Europa, hanno raggiunto la quota cumulata del 35,6%, crescendo ciascuna di oltre 3 punti percentuali. La Panda inoltre, nell'anno del suo 40esimo anniversario, ha raggiunto la miglior quota di mercato della sua storia, cioè il 17,8% in Europa e il 47,8% in Italia, mentre la 500 ha realizzato il miglior market share di sempre fuori dall'Italia, pari al 19,3%. Il 2020 era iniziato con il lancio delle versioni ibride di 500 e Panda a febbraio, e poi a maggio di Ypsilon, divenendo leader indiscussa delle city car ibride in Europa con 110.000 unità immatricolate nel 2020 e ottenendo il secondo posto nel mercato ibrido totale.

Questo è stato il primo tassello verso l'elettrificazione che vedrà, entro la fine del 2021, il 60% delle vetture Fiat in versione elettrificata, percentuale superiore alla media del mercato. Vera punta di diamante di questo anno di 'rinascita' è stata di certo la Nuova 500 che, in soli due mesi, ha fatto registrare oltre 10.000 vendite in Europa, con un ottimo risultato in Italia dove nel mese di dicembre ha conquistato la leadership. Ma quello appena concluso è stato anche l'anno di Tipo e Panda, entrambe completamente rinnovate. In particolare, la famiglia Tipo si è ulteriormente allargata con l'introduzione della nuova Tipo Cross, la variante cross-over che strizza l'occhio a un target inedito per Fiat. Lanciata nel 2016, Tipo è divenuta in pochi anni una vera e propria famiglia di vetture.

Infatti, dopo la prima versione sedan, nel 2017 sono arrivate le versioni 5 porte e Station Wagon, e nel 2020 le nuovissime Tipo Cross e Tipo Sport. E grazie al suo continuo rinnovamento, il modello è diventato uno dei più apprezzati nel segmento, sia in Italia sia nella regione EMEA, dove ha contribuito alla performance del brand Fiat, arrivando a vendere oltre 164 mila unità, in crescita del 6% rispetto al 2019, senza contare che il 90% dei suoi volumi proviene da fuori Italia. Egualmente Panda ha visto crescere la propria gamma con il lancio della nuova Panda Sport. Il rinnovamento della gamma Fiat è stato poi completato con l'esordio recente della Nuova Famiglia 500. Uno dei momenti salienti del 2020 è stata l'entrata del marchio nel mondo dell'elettrificato. Era avvenuto lo scorso febbraio con il lancio del motore Mild Hybrid sulle versioni Hybrid Launch Edition di Panda e 500, dotate di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e leggera. Le nuove 500 e Panda Hybrid, alle quali si è aggiunta a maggio la Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, leader del segmento B in Italia, oggi rappresentano l'indiscusso benchmark in Europa per la mobilità urbana elettrificata, rendendo di fatto l'ibrido accessibile a tutti.

Nel 2020 le versioni ibride di Panda, 500 e Ypsilon hanno totalizzato 110 mila unità vendute, con un mix di vendita per 500 e Panda superiore al 50% e con la Panda che è stata la vettura ibrida più venduta in Italia, oltre che l'auto più venduta in Italia per il nono anno consecutivo. Il percorso di Fiat è proseguito poi a marzo con la presentazione della Nuova 500 'la Prima' cabrio Opening Edition, ed è culminato a ottobre con il lancio internazionale dell'intera gamma della Nuova 500, inclusa la Nuova 500 3+1 'la Prima' Opening Edition. E che la strada intrapresa fosse quella giusta lo confermano i primi dati di commercializzazione della Nuova 500. Di certo Nuova 500 giocherà un ruolo da protagonista del 2021, portando energia e creatività in tutto il mondo.

Quella creatività tutta italiana capace di partire da un'icona con 63 anni vita e di successi alle spalle e di creare un'auto tutta nuova, tutta elettrica, solo elettrica, tecnologica e connessa, ma sempre 500: bella, carismatica e capace di ispirare il cambiamento per diventare l'oggetto del desiderio della mobilità a zero emissioni in puro spirito Dolcevita. E arriviamo così al 2021 con l'esordio pochi giorni fa della Nuova Famiglia 500, aggiornata negli allestimenti, nei colori e negli interni, e riorganizzata al suo interno per rendere ancora più immediata e facile la scelta della vettura per ciascun cliente.