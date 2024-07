Fiat ritorna il Bonus Tricolore per le vetture elettriche. Il brand italiano di Stellantis lancia promozione con vantaggio di 6mila euro

«Dopo il successo del primo Bonus Tricolore Fiat e visto l'interesse continuo verso i modelli Fiat 100% elettrici, anche dopo l'esaurimento degli incentivi statali, il marchio italiano di Stellantis lancia una nuova promozione con un vantaggio superiore ai 6.000 euro, ovvero l'importo degli incentivi statali disponibile per tutti, anche senza permuta o rottamazione». Lo annuncia Fiat in un comunicato. Fino al 31 agosto il nuovo Bonus Tricolore consente a tutti di accedere ad un finanziamento Stellantis Financial Services con rata accessibile e possibilità di restituire l'auto dopo 36 mesi. Ad esempio la Fiat 500e - prodotta in Italia nello stabilimento di Mirafiori e disponibile in pronta consegna - può essere acquistata a fronte di una rata mensile che parte da 199 euro, con anticipo di 5.000 euro e Tan 3,99%.

«Sono entusiasta del nuovo Bonus Tricolore che, ancora una volta, sottolinea come Fiat sia sempre vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l'innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Pertanto, invito tutti a recarsi negli showroom italiani della Rete Fiat per scoprire i dettagli di questa promozione straordinaria e mettersi subito al volante dell'iconica 500e 100% elettrica, anche nella prestazionale versione dello Scorpione, o a bordo della nuova 'family mover' 600 che riporta il brand nel segmento B, con tutta la sua carica di energia, dolcevita e colore», commenta Giuseppe Galassi, managing director di Fiat & Abarth in Italia.