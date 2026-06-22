Fiat, Thorel: «A Mirafiori già superato in 5 mesi i volumi produttivi dello scorso anno»

«Nei primi 5 mesi a Mirafiori abbiamo costruito più 500 rispetto allo scorso anno, penso arriveremo a 80.000, più del doppio rispetto allo scorso anno. È chiaro che speriamo di fare ancora di più, magari 100.000 unità complessive, tenuto conto che fino a oggi non c'era la 500 Cabrio, che oggi inizia la produzione, e al contributo dei modelli con la guida a destra, in linea da luglio». Così Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth Europa, nel corso della presentazione stampa di nuove Fiat 500 Cabrio Hybrid Dolcevita e Fiat 600 Turbo 100, avvenuta presso il centro Stellantis&You di Torino.

«Fiat è uno dei quattro brand globali del Gruppo (insieme a Jeep, Ram e Peugeot, ndr), nei primi 5 mesi dell'anno abbiamo venduto oltre 500.000 auto nel mondo, siamo il brand di volume del Gruppo - ha aggiunto il dirigente -. Fiat è urban mobility, questo è il nostro territorio e non dobbiamo concedere spazio a nessuno, con la responsabilità che chiunque fabbrica auto piccole guarda a Fiat come target. A gennaio 2025 la gamma copriva il 40% del mercato, nel 2026 siamo all'80%, raddoppiamo l'offerta. Siamo nelle condizioni di giocare la partita e a fine anno arrivano anche le Grizzly. In Europa siamo cresciuti di mezzo punto, siamo al 3,3% di quota passenger car e Lcv. In Italia, nei primi 5 mesi 12,8% di quota: un dato che riflette già Grande Panda e 500 ibrida, non ancora l'introduzione del cambio manuale».

Quindi, una sottolineatura sul ruolo di Stellantis&You nella strategia vendite europee del Gruppo. «Stellantis&You è un privilegio enorme - ha concluso Thorel, lasciando la parola a Luca Napolitano - un feedback sincero da chi vende automobili, senza i filtri dei concessionari». In merito proprio alle attività degli hub di vendita voluti 20 anni fa da Sergio Marchionne, con riferimento anche a quello di Torino, Luca Napolitano, Coo Stellantis&You sales and service, ha sottolineato: «Siti come questo in Europa sono 159 e gestiamo 40 hub di distribuzione ricambi, distribuiamo in 10 Paesi in Europa e impieghiamo 10.600 persone. Contribuiamo per il 15 % dei volumi del nuovo, per il 12% dei veicoli usati, vendiamo 3,6 milioni di ore di mano d'opera all'anno. Un asset strategico importante con una missione molto chiara: la qualità, dobbiamo essere best in class. Siamo un'antenna per anticipare i trend e capire cosa fa la concorrenza. Siamo un pilota importante in quanto a innovazione».