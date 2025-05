Fiat, Thorel: «Per Grande Panda ibrida ordini coprono già produzione fino a ottobre»

La produzione della Grande Panda ibrida è già partita a metà aprile, e ora le auto stanno arrivando nei concessionari nei Paesi con guida a sinistra e il loro ottimismo è balzato in alto. Infatti i loro ordini coprono già tutta la nostra capacità produttiva da qui fino a ottobre e questo prima del lancio ufficiale dell’ibrida al pubblico in molti Paesi». Lo afferma Gaethano Thorel, che in Stellantis è responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l'Europa, in occasione della presentazione della nuova versione del popolare modello che «tra giugno e luglio sarà lanciato in tutti i paesi europei con guida a sinistra mentre per quelli con guida a destra, come il Regno Unito,conviene aspettare il cambio targhe di Settembre». «Il nostro mix di motorizzazioni - aggiunge- è pensato per adattarsi alle esigenze di ogni mercato anche se va detto che la Grande Panda BEV sta iniziando a rendere i veicoli elettrici più accessibili. Nel complesso lLe prime reazioni ci dicono che siamo di fronte a un nuovo successo».