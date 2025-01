Fiat, Thorel: «Per la Grande Panda già 15 mila ordini in Europa»

«La' dove è già stata mostrata, come al Salone dell'Auto di Bruxelles, la Grande Panda ha raccolto una reazione sorprendente: a livello europeo siamo già a quota 15 mila ordini». Lo annuncia Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth Europa, presentando il nuovo modello per il quale da oggi sono aperti gli ordini in tutti i mercati europei sia per la versione 100% elettrica che per quella ibrida a benzina. Per la prima la produzione parte nei prossimi giorni nella fabbrica Fiat in Serbia, mentre la ibrida inizierà a uscire dalle catene di montaggio a marzo, «con prime consegne da aprile-maggio». In Italia il weekend di lancio è in calendario il 22-23 «in coincidenza con l'arrivo della primavera», sottolinea il manager.

Nel nostro paese, riconosce Thorel, il peso dell'elettrico dovrebbe essere minore rispetto al resto d'Europa: «in Italia potremmo muoverci fra il 5 e 10 %, mentre in Francia la Bev potrebbe arrivare al 30%. In generale l'elettrica potrebbe arrivare in Europa a quote fra il 15-20%". Anche se offerta ad esempio in Brasile, dove la nuova Fiat sarà in versione flexi fuel a bioetanolo, «al momento non è prevista - spiega - «una versione manuale per l'Europa. Da novembre, se servisse, potremmo proporla: anche se credo che offrire a un prezzo accessibile la versione automatica di serie è una sorta di 'rivoluzione sociale'". Coerentemente con le ambizioni di 'vettura globale', la Grande Panda avrà una forte diffusione anche su mercati extra-europei che alla fine, secondo il manager, potrebbero pesare per il 50% del totale. Thorel sottolinea comsi e i nuovi modelli promettono «un futuro entusiasmante anche per stabilimenti, dopo il 'deserto' attraversato negli ultimi mesi».