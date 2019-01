Ficantieri, nuova nave extralusso per Norwegian Cruise

TRIESTE - La Norwegian Cruise avrà una terza nave della classe Seven Seas. È stata commissionata a Fincantieri dal gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd e sarà consegnata nel 2023. Si tratta di una nave ultra lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises: il contratto ha un valore di circa 474 milioni di euro. La nuova unità sarà gemella di “Seven Seas Explorer”, che ha preso il mare nel 2016, e “Seven Seas Splendor”, che verrà consegnata da Fincantieri nel 2020. La nuova unità, di 54mila tonnellate di stazza lorda, potrà ospitare a bordo fino a 750 passeggeri, e sarà la sesta nave di sole suite della flotta Regent.

L’allestimento sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta attenzione al comfort. Inoltre, al pari delle gemelle, la nuova unità adotterà le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. Norwegian Cruise Line Holdings è fra i primi gruppi crocieristici al mondo. Ne fanno parte, oltre a Regent Seven Seas Cruises, i brand Norwegian Cruise Line, per il quale Fincantieri sta sviluppando la nuova classe “Leonardo”, 6 unità con consegne comprese tra il 2022 e il 2027, e Oceania Cruises, per il quale il Gruppo ha annunciato la scorsa settimana 2 nuove navi da crociera di nuova concezione che saranno consegnate nel 2022 e 2025 e che daranno avvio alla “classe Allura”, oltre ad aver costruito “Marina” e “Riviera” rispettivamente nel 2011 e 2012 presso il cantiere di Sestri.

«Siamo entusiasti di sfruttare lo straordinario successo di Seven Seas Explorer e Seven Seas Splendor per dare vita a una nuova nave che addirittura stabilirà nuovi livelli di eleganza, lusso e stile», ha detto Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. «Questa unità - ha aggiunto - rafforza ulteriormente il profilo di crescita regolare della nostra società con ordini in essere per tutti e tre i nostri brand, consentendoci di espandere la nostra presenza a livello globale, diversificare ulteriormente la nostra offerta di prodotti e continuare a conseguire ritorni per gli azionisti».

Fincantieri ha raggiunto livelli straordinari anche nel settore dell’extra lusso. «Questo accordo - dice Giuseppe Bono, ceo di Fincantieri - è il suggello perfetto del lavoro che il nostro Gruppo ha svolto in questi anni e del ruolo che abbiamo acquisito sul mercato. Siamo capaci di penetrare e mantenere il presidio in ogni nicchia, comprese le più peculiari e competitive come quella dell’ultra lusso in cui opera Regent Seven Seas Cruises, un armatore che fa della qualità il proprio marchio distintivo e che si affida a Fincantieri ancora una volta. Per Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - aggiunge Bono - abbiamo in portafoglio 10 unità, ben 5 delle quali ottenute addirittura negli ultimi 5 mesi, per tutti e tre i brand del gruppo: un risultato che conferma la forza delle strategie adottate e che ci permette di ribadire una leadership nel settore a livello globale».