​Ficili (Maserati): «Innestata correzione rispetto al solo elettrico con un ritorno al multienergia. Ora novità mirate»

«Abbiamo ricostruito una squadra forte a Modena, innestando esperienze utili anche da Torino. Un ibrido virtuoso tra passione, progettualità e metodo, una squadra appassionata, competente e determinata». Così Santo Ficili direttore operativo della Maserati e ceo Alfa Romeo, a un anno dal suo nuovo ruolo nella casa automobilistica modenese. «Il lusso - ha specificato - è un segmento che si sta restringendo, le crisi geopolitiche ed economiche pesano sulla domanda. Quello di Maserati però è un valore su cui lavorare. E lo stiamo facendo, sull'intera nostra gamma».

Tra le priorità portate avanti da Maserati, spiega, c'è «ampliare le versioni, la palette dei colori, le personalizzazioni e dare sempre maggiore disponibilità ai clienti. Rendere viva la gamma con novità mirate, serie e allestimenti che rispettano l'identità Maserati. Si è innestata la correzione rispetto al percorso solo elettrico con un ritorno al multienergia, sostenibile, emozionante e orientato alle scelte dei clienti». Oggi, ha sottolineato, «l'offerta è completa, dalle Bev, con la linea Folgore autenticamente Maserati, e siamo gli unici a poterla vantare nel settore del lusso, fino all'ibrido».