Filosa il Ceo di Stellantis: “Vogliamo dare nuovo impulso alla collaborazione con Dongfeng che dura da 30 anni”

"Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano". Lo ha detto Antonio Filosa, Ceo di Stellantis, commentando l'accordo di cooperazione strategica siglato con la cinese Dongfeng con l’obiettivo di espandere la loro partnership e produrre in Cina nuovi modelli Peugeot e Jeep per il mercato cinese e per l’esportazione.

“Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo", ha aggiunto Filosa. Dongfeng Motor, spiega Qing Yang, presidente di Dongfeng Group, "ha sempre considerato la trasformazione e il rilancio di Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (Dpca, avviata nel 1992 tra Dongfeng Motor e la francese Psa Group, ora parte di Stellantis) una priorità strategica fondamentale, sostenendone e promuovendone pienamente lo sviluppo sostenibile".

Con la firma di questa cooperazione strategica, "grazie all’integrazione dei punti di forza industriali della provincia di Hubei, dei vantaggi derivanti dalla presenza globale di Stellantis e delle tecnologie avanzate di Dongfeng nel campo dei veicoli elettrici intelligenti, si apre un nuovo percorso basato su sinergie complementari e vantaggi condivisi per tutte le parti. Questo darà senza dubbio un forte impulso al processo di trasformazione di Dpca", ha aggiunto.