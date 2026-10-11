Filosa: «Piano strategico sta diventando realtà». Cappellano: «Stellantis punta sull'Europa»

«Questo evento rappresenta un esempio concreto dell'esecuzione del piano strategico FaSTLAne 2030 lanciato a maggio. Riflette uno sforzo senza precedenti da parte dell'intera azienda e dimostra come Stellantis stia accelerando con fiducia verso il futuro». Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, aprendo The Night Before, un evento esclusivo ospitato nell'Hangar Y di Parigi, dove sono stati presentati in anteprima mondiale sei dei nove concept car che debutteranno al Salone dell'Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. Al Salone il gruppo espone oltre 60 veicoli nel più grande stand dell'intera manifestazione. «Guidati dalla forza della bellezza nel design, dal valore dei nostri marchi iconici e da una tecnologia costruita attorno alle persone, stiamo creando una nuova generazione di prodotti che amplia la libertà di scelta dei nostri clienti», ha affermato Filosa.

«Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell'esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di aumentare del 25% la propria copertura di mercato nell'area Enlarged Europe». Lo ha sottolineato Emanuele Cappellano, responsabile Stellantis in Europa, durante l'evento The Night Before a Parigi. «L'ampia presenza di Stellantis al Salone dell'Auto di Parigi, con otto dei suoi marchi iconici, incluso il partner strategico Leapmotor, offre uno sguardo sulla forza, sull'innovazione e sull'ambizione che guidano la trasformazione dell'azienda.

Stellantis ha radici profonde in Europa e occupa una posizione di leadership che sarà ulteriormente rafforzata dal successo di tutti i nostri brand» ha spiegato Cappellano. «In un momento di profondi cambiamenti per l'industria automobilistica, Stellantis risponde con fiducia e con l'ambizione di creare automobili destinate a diventare icone amate dalle persone. Facendo leva sulla forza della propria eredità, sull'unicità dei propri marchi e sulla potenza della propria innovazione, l'azienda rimane focalizzata su un principio semplice: sviluppare tecnologie che migliorino la vita delle persone e ne preservino la libertà di scelta».