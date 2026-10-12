Filosa: «Secondo modello a Mirafiori? Per fare di più ci servono aiuti dalle istituzioni»

«Ci piace molto Mirafiori e stiamo facendo tutto il possibile, ma per fare di più abbiamo bisogno che le istituzioni ci aiutino a creare le condizioni necessarie per essere competitivi, a partire da un costo dell'energia competitivo e da una logistica più efficiente». Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, a proposito di un secondo modello a Mirafiori dopo le parole del responsabile Fiat, Arnaud Belloni.

«Sulla produzione italiana registriamo una moderata soddisfazione: i volumi sono aumentati del 30% e Mirafiori, in particolare, ha raddoppiato la produzione, con l'obiettivo di raddoppiare a fine anno i livelli del 2025. Non dico che i problemi siano stati risolti, ma i numeri si stanno muovendo nella direzione giusta» ha spiegato Filosa che ha incontrato i giornalisti nell'ambito del Salone dell'Auto di Parigi. «Ci sono due variabili per consentire agli stabilimenti italiani di essere competitivi: il costo del lavoro e su quello si può fare poco, e il costo dell'energia che in Italia è più del doppio rispetto alla Spagna» ha sottolineato Filosa.