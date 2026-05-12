Filosa sicuro sul futuro di Stellantis: «Procediamo alla velocità della luce, il percorso è chiaro»

Non c'è alcun «rischio reale di disintegrazione» per Stellantis, il percorso di rilancio è chiaro. Lo ha detto l'amministratore delegato Antonio Filosa a un evento sul futuro dell'auto del Financial Times. «Era il mio sogno guidare Stellantis», ha detto Filosa spiegando che c'erano «molte cose da sistemare» quando è arrivato e che alcune criticità rimangono. «Stiamo intervenendo alla velocità della luce. Il 21 maggio indicheremo un chiaro percorso di crescita sostenibile e profittevole».

«Questo è ciò di cui l'industria automobilistica europea ha bisogno: volumi, crescita. E credo fermamente che questo sia un tema che coinvolge molti stakeholder; tutti loro dovrebbero, e credo che lo stiano facendo, condividere un'agenda comune, ovvero come creare un momento di crescita per l'industria automobilistica europea. E siamo stati molto espliciti e molto cooperativi con tutti quegli stakeholder, inclusa l'ACEA, molti governi, la Commissione. E abbiamo gia condiviso, ma forse e importante ribadirlo, che io personalmente vedo tre aree in cui e possibile crescere davvero ora. Una e quella dei veicoli commerciali leggeri». ha concluso Filosa.