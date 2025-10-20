Filosa (Stellantis): «400 assunzioni a Mirafiori per produzione nuova 500 Ibrida. Massimo possibile in contesto attuale»

"Faremo 400 assunzioni per lo stabilimento di Mirafiori per sostenere lo sviluppo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida con l’avvio del secondo turno a partire dal mese di febbraio del prossimo anno". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella fabbrica di Mirafiori, a Torino. "Queste si aggiungono a quelle già fatte nei mesi scorsi nell’ingegneria di Mirafiori e ad Atessa. Non è abbastanza, ma quello che posso dirvi è che è tutto quello che potevamo fare considerato il contesto. E’ per questo che dobbiamo risolvere insieme il problema della regolamentazione", ha aggiunto Filosa.

«Siamo disponibili a un dialogo aperto e costante. Dobbiamo lavorare insieme». Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile europeo di Stellantis, durante l'incontro con i sindacati che si sta svolgendo a Torino.