Filosa (Stellantis): «Cinesi partner non concorrenti, no a cannibalizzazioni. Dopo Leapmotor e DongFeng non esclusi altri accordi»

Dopo le partnership con Leapmotor e DongFeng, Stellantis non esclude altre possibili partnership di questo tipo ma prima vanno implementate quelle esistenti. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in occasione dell'Investor day. «Abbiamo lavorato molto con Leapmotor, ora con DongFeng e abbiamo altre possibili partnership all'orizzonte, ma prima viene l'esecuzione di queste e poi vediamo», ha affermato Filosa, aggiungendo che, oltre che in Europa, nella partnership con Leapmotor «credo ci sia spazio in Messico, in Canada vedremo» mentre «per ora non c’è spazio negli Stati Uniti» dove «la crescita si verificherà attraverso un ampliamento della gamma, introducendo prodotti in segmenti dove non abbiamo prodotti». In questo quadro, Filosa ha sottolineato che «i costruttori cinesi per Stellantis sono partner più che concorrenti, ma gli accordi dovranno essere gestiti evitando sovrapposizioni commerciali e cannibalizzazioni».

«Non credo che siamo lontani da avere regole chiare a livello europeo sui veicoli commerciali. Dico che siamo vicini, perché dai dialoghi avuti, tutti sono d’accordo che le normative devono cambiare». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, rispondendo alle domande degli analisti durante l'Investor day. «Molti clienti stanno rinviando gli acquisti, spendono di più per la manutenzione dei vecchi mezzi, che inquinano di più di qualsiasi veicolo commerciale nuovo a prescindere dalla motorizzazione», ha aggiunto Filosa, dicendosi convinto che è questione di pochi mesi per avere la nuova regolamentazione europea, che permetterà anche uno sblocco del mercato.

Lo stabilimento di «Cassino ha un futuro. Lo vedremo con il piano Maserati che presenteremo a dicembre». Così l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in occasione dell'Investor day. «Maserati è un elemento di successo industriale anche per Cassino», ha detto Filosa, rispondendo alle domande dei giornalisti. «Parleremo a Modena a dicembre della strategia complessiva di Maserati, della creazione di valore, dei clienti che Maserati vuole servire e di cosa faremo su Cassino. Stiamo lavorando duramente per essere pronti a dicembre su Maserati e, di conseguenza, su Cassino», ha specificato Filosa.