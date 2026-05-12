Filosa: «Stellantis continuerà a investire nell'elettrico ma ma la transizione va gestita mercato per mercato»

Stellantis continua a credere nell'elettrico e investirà ancora, ma la transizione va gestita mercato per mercato. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, al Future of the Car Summit del Financial Times. Filosa ha spiegato che ogni Paese ha ritmi diversi nell'elettrificazione. «In Europa i clienti vogliono auto elettriche, in particolare piccole bev. Negli Usa la orienta di più su ibride e range extender», ha spiegato Filosa.