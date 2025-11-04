Filosa: «Stellantis investirà di più in Ue se cambia regole. Noi globali con profonde radici regionali»

«Le normative europee sono molto sbagliate sulle autovetture e molto, molto, molto sbagliate sui veicoli commerciali. Stellantis potrà effettuare maggiori investimenti in Europa solo se il divieto di vendita delle auto a benzina verrà allentato e i costruttori europei saranno liberi di innovare in tecnologie diverse da quella puramente elettrica». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, a Parigi, in occasione del quarto Automotive Industry Day organizzato dalla Pfa francese e poi durante un'intervista congiunta al Financial Times con Ola Källenius, responsabile dell'Acea e ad di Mercedes-Benz.

«Il nostro gruppo è molto globale», ma «nell’essere globali abbiamo radici regionali molto profonde». ha proseguito Filosa, intervenendo alla Giornata della filiera dell'auto a Parigi. «Io sono italiano, quindi europeo», ha aggiunto, ricordando inoltre che «metà di quello che succede in Europa per Stellantis viene dalla Francia».