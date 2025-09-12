Filosa: «Leapmotor buon investimento, in Germania vende più di Byd». Il gruppo cinese risponde a Stellantis: «Siamo davanti noi»

"L'investimento che abbiamo fatto in Leapmotor è molto buono". Lo ha detto Antonio Filosa, Ceo di Stellantis, intervenendo alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025 e facendo riferimento alla quota che Stellantis ha nella società cinese e alla joint venture Leapmotor International, di cui il gruppo automobilistico italo-francese detiene una quota del 51%. "Con Leapmotor abbiamo avviato anche una collaborazione industriale che prevede anche la condivisione di forniture e tecnologie", ha detto Filosa, sottolineando che Leapmotor "è passata dall'essere una startup in Cina da 5.000 auto al mese a una realtà da 50.000 auto al mese, con un obiettivo di oltre 600.000 unità quest'anno" e va bene anche in Europa, tant'è che "in Germania ha venduto più di Byd che è da più tempo in quel mercato".

Non si è fatta attendere la risposta del gruppo cinese. In relazione alle affermazioni di ieri dell’ad di Stellantis, Antonio Filosa, che ha dichiarato che “in Germania Leapmotor ha venduto più di Byd”, la società cinese in una nota precisa i dati di vendita da gennaio ad agosto 2025 nel mercato tedesco. «Con 8.610 immatricolazioni nei primi 8 mesi dell’anno Byd si impone davanti Leapmotor che ha immatricolato solo 3.536 unità. Inoltre, nei segmenti Bev e Phev, sempre nello stesso periodo, Byd ha immatricolato rispettivamente 5.852 Bev e 2.757 Phev, superando le 3.088 unità di Leapmotor nel segmento Bev le 448 unità nel segmento Phev.

In quadro di mercato più ampio, nello stesso periodo dell’anno, Byd in Germania: ha superato Alfa Romeo che ha immatricolato solo 5.226 unità, di cui solo 140 vetture Bev e 34 vetture Phev. Ha superato Jeep sia nel segmento delle vetture Bev, dove il marchio americano ha registrato solo 350 unità, sia nel segmento Phev dove le vendite sono solo 569. E si avvicina a grandi passi anche verso il sorpasso in assoluto in cui la differenza in termini di volumi è solo di 278 unità".