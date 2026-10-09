Filosa: «Stellantis punta sull'Ia, guida autonoma negli Usa dal 2028. L'innovazione deve partire dai clienti»

Ridurre i tempi di sviluppo delle auto, rendere la guida più intuitiva e accelerare sull'automazione. Sono gli obiettivi su cui Stellantis punta con l'intelligenza artificiale, al centro dell'intervento dell'amministratore delegato Antonio Filosa a Wave by Vento, alle Ogr di Torino. Sul palco con lui Alex Kendall, cofondatore e ceo della società britannica Wayve, partner del gruppo nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. «L'intelligenza artificiale sarà il principale motore del cambiamento dell'industria automobilistica», ha detto Filosa che ha sottolineato le opportunità per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di sviluppo dei nuovi modelli.

«Oggi operiamo su cicli di 24 mesi. Non so come l'Ia trasformerà la nostra azienda e l'industria automotive da qui a vent'anni, ma sono sicuro che sarà il principale motore del cambiamento». La collaborazione con Wayve ha già prodotto risultati concreti. A Torino sono stati presentati due prototipi, una Fiat 500e e una Maserati Grecale, che integrano l'intelligenza artificiale di Wayve con la piattaforma Stla AutoDrive di Stellantis. I veicoli sono passati dall'integrazione ai test su strada in meno di quattro settimane, dopo il lavoro già svolto su una Jeep Grand Cherokee.

L'obiettivo è introdurre nel 2028 in Nord America sistemi di guida automatizzata supervisionata di livello 2++, a mani libere e porta a porta, utilizzabili in città e in autostrada. Il conducente resterà responsabile della supervisione. La partnership guarda anche al livello 4, destinato a possibili servizi di mobilità senza conducente. «Si tratta di una collaborazione pratica», ha spiegato Filosa, ricordando che le basi dell'intesa sono state definite a San Francisco e che Wayve ha poi aperto un ufficio a Detroit, vicino al centro tecnico di Stellantis. «Ci sfidano costantemente sulle tempistiche. Siamo riusciti a realizzare così tanto in soli cinque mesi». La tecnologia di Wayve utilizza un'intelligenza artificiale capace di apprendere dall'esperienza e interpretare le condizioni di guida senza dipendere da mappe ad alta definizione o da regole codificate manualmente.

L'integrazione con le piattaforme Stellantis punta a estendere il sistema a veicoli diversi, mantenendo le specificità dei singoli marchi. Per Filosa, tuttavia, l'innovazione deve partire dalle esigenze dei clienti. «La tecnologia ha importanza solo quando migliora concretamente la vita delle persone», ha affermato, indicando in sicurezza, semplicità e fiducia al volante le priorità del gruppo. «Il futuro sarà esattamente ciò che il consumatore desidera», ha aggiunto, ricordando il ruolo dell'identità dei marchi, da Fiat a Maserati.