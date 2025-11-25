Filosa: «Stellantis sta mantenedo impegni per l'Italia. Governo italiano coraggioso e in prima linea in Ue»

«Sono felice di questo incontro oggi a Torino, per ribadire con fermezza e convinzione, e con la forza delle azioni concrete, la nostra determinazione a fare tutto il possibile affinché l'Italia faccia la sua parte nel riportare alla crescita l'industria automobilistica europea. Stellantis sta mantenendo i propri impegni con il suo piano per l'Italia, dando priorità alla competitività e alla sostenibilità industriale». Lo ha detto l'ad di Stellantis Antonio Filosa. «Stellantis sta mantenendo i propri impegni con il suo piano per l'Italia, dando priorità alla competitività e alla sostenibilità industriale».

«Il governo italiano è stato ed è in prima linea nel sollecitare l'Europa a trovare modi sensati e pragmatici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che tutti concordiamo essere importanti, ma allo stesso tempo sostenere un ritorno alla crescita di cui l'Europa ha tanto bisogno. Ci è voluto coraggio per farlo, e vi siamo grati per la leadership che avete dimostrato». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, nel suo intervento all'evento di presentazione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori.

«Fare tutto il possibile per ripristinare le condizioni per una crescita sostenibile - ha aggiunto Filosa - richiede che tutti i membri del nostro ecosistema facciano la loro parte. E a giudicare dal lavoro fatto insieme ai rappresentanti dei sindacati, dei fornitori e dei concessionari, la nostra causa comune è chiara. Solo lavorando insieme potremo garantire i cambiamenti che stimoleranno la domanda e la produzione, a vantaggio non solo dell'Italia ma dell'intera Europa».