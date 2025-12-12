UE: per le piccole auto “made in Europe” parcheggi preferenziali, norme meno rigide e sovvenzioni più generose

Bruxelles intende proporre privilegi speciali per l'attesa categoria delle auto compatte 'made in Europe': beneficeranno di parcheggi preferenziali, norme meno rigide e sovvenzioni più generose per tenere fuori la concorrenza cinese. Lo afferma il Financial Times in merito al pacchetto di misure attese per alleggerire la pressione sull'industria automobilistica europea. Il quotidiano sottolinea che l'attesa è che la nuova categoria comprenda auto completamente elettriche, costruite in Europa e con un peso inferiore a una certa soglia, a cui sarà concessa tra l'altro un'esenzione di 10 anni dalle normative in vigore, quali le norme di sicurezza e gli standard di emissione Euro 7 della Ue in vigore nel 2026.

Il pacchetto per alleggerire la pressione sull'industria automobilistica europea arriva in scia alle forti pressioni sul comparto, a causa dell'afflusso di veicoli elettrici cinesi a prezzi accessibili, dei dazi statunitensi e della domanda stagnante. La commissione spera di mantenere con queste misure sulle piccole elettriche di poter mantenere il prezzo più basso, poiché i frequenti cambiamenti degli standard contribuiscono all'aumento dei costi per le case automobilistiche. Il peso è ancora oggetto di negoziazioni, ma secondo le fonti del Financial Times non dovrebbe superare 1,5 tonnellate.