Finlandia: via libera al sistema di guida assistita di Tesla. La UE deciderà il prossimo anno

L'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni (Traficom) ha reso noto oggi di aver autorizzato i proprietari di veicoli Tesla in Finlandia a utilizzare il sistema di «guida assistita» semi-autonomo, che consente di far muovere l'auto senza dover toccare fisicamente i comandi. La decisione permette a Tesla di «iniziare immediatamente a offrire il sistema ai propri clienti in Finlandia», ha dichiarato Traficom in un comunicato. Secondo l'agenzia, la decisione della Finlandia precede l'approvazione definitiva del sistema a livello dell'intera Unione Europea, prevista per il prossimo anno.

Il sistema si avvale di un computer basato sull'intelligenza artificiale, che elabora i dati provenienti dalle telecamere del veicolo per gestirne la guida; tuttavia, la responsabilità legale resta interamente in capo al conducente, il quale è tenuto a monitorare costantemente la strada e a essere pronto a riprendere il controllo del mezzo. L'autorizzazione giunge in seguito ad alcune modifiche apportate da Tesla al sistema e «offrirà agli utenti finlandesi l'opportunità di familiarizzare con la tecnologia prima dell'arrivo delle condizioni invernali più critiche», ha aggiunto Traficom.

I paesi europei hanno iniziato solo di recente a concedere approvazioni condizionate a questa tecnologia, precedentemente nota come «Full Self-Driving (FSD) Supervised». La nuova denominazione, «Tesla Assisted Driving» (guida assistita Tesla), riflette la «natura reale del sistema», ha spiegato Jukka Juhola, esperto senior presso Traficom. La scelta tiene conto di «sviluppi futuri: in prospettiva, infatti, accanto ai sistemi di assistenza alla guida, diventeranno disponibili veicoli realmente a guida autonoma, nei quali la responsabilità della conduzione non ricadrà più sul guidatore», ha affermato. Le auto Tesla utilizzano già questa tecnologia semi-autonoma negli Stati Uniti, oltre che in Australia, Canada e Corea del Sud. In Europa, i Paesi Bassi ne hanno autorizzato l'impiego ad aprile, seguiti da Estonia, Belgio, Lituania e Danimarca.