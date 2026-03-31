Firenze, da domani stop al servizio monopattini in sharing. Bird resiste “restiamo in città”

Al via da domani a Firenze lo stop del servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città. Entra infatti in vigore la delibera di Palazzo Vecchio, decisione legata al cambio della normativa a livello nazionale e alle criticità nella gestione. Il nuovo codice della strada ha imposto nuove regole per i monopattini tra cui l'obbligo di indossare il casco e per il Comune fiorentino la tipologia del servizio rende problematico garantire il rispetto delle norme, anche a fronte dei controlli della polizia municipale. Contro la decisione di Palazzo Vecchio l'azienda Bird, realtà internazionale della micromobilità che era tra le aggiudicatarie di un avviso pubblico del Comune per il servizio dei monopattini in sharing, aveva promosso un ricorso, in attesa giudizio, e un'istanza cautelare per la sospensione immediata della delibera, poi rigettata dal Tar della Toscana. All'indomani della scadenza, in una nota l'azienda annuncia che non lascerà Firenze: «In città c'è grande richiesta di una mobilità ecologica e smart, come dimostrano i dati sull'utilizzo dei monopattini.

Per questo abbiamo deciso di restare con un servizio privato di noleggio, nel pieno rispetto delle normative europee e italiane in materia di sicurezza e sostenibilità". «In attesa della sentenza nel merito da parte del Tar - spiega Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l'Italia - abbiamo scelto di non interrompere il nostro legame con i fiorentini, individuando una soluzione alternativa che ci consente di continuare a offrire un servizio ai cittadini e ai visitatori: il nuovo servizio sarà completamente svincolato da convenzioni pubbliche e basato su un modello di noleggio privato, mantenendo elevati standard qualitativi». «Se da un lato il Comune ha scelto di sospendere il servizio basato sullo schema dell'avviso pubblico, con le relative regole - prosegue Cappiello -, dall'altro non può essere vietato ai cittadini di usare un monopattino per i propri spostamenti. Esattamente come i noleggiatori di biciclette, scooter o automobili, Bird offrirà un servizio on demand di noleggio monopattini».