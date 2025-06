A Fiumicino il maggiore sistema di stoccaggio energetico in Italia. Enel e Adr nel progetto Pioneer riutilizza batterie auto elettriche

Dalle batterie esauste all'energia sostenibile: arriva, con il progetto Pioneer, realizzato da Enel e Adr all'aeroporto di Fiumicino, il primo sistema italiano di storage second-life per un hub aeroportuale decarbonizzato. Si tratta di un innovativo sistema di accumulo che immagazzina energia rinnovabile per usarla anche quando il sole non c'è, e che soprattutto valorizza batterie usate di veicoli elettrici donando loro una seconda vita, applicando concretamente i principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il progetto Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage), inaugurato oggi e realizzato con il contributo scientifico dell'Istituto di ricerca tedesco Fraunhofer, è il più grande sistema di storage energetico che utilizza batterie second-life ibride in Italia, e tra i maggiori in Europa. La tecnologia all'avanguardia del sistema di storage, presentata oggi in un evento al «Leonardo da Vinci», contribuirà alla decarbonizzazione dell'aeroporto di Roma-Fiumicino: si tratta del primo e unico esempio Made in Italy di integrazione di batterie second-life provenienti da tre diversi brand automobilistici.