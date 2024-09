I “Fleet Manager” vanno On The Road. Test drive itineranti, approfondimenti e prove su strada di veicoli a basse emissioni

Test drive itineranti, momenti di approfondimenti e prove su strada di veicoli a basse emissioni, riservate ai gestori di grandi flotte aziendali. Sono stati questi i momenti chiave della settima edizione del Fleet Manager On The Road, l’evento itinerante organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con Top Thousand, l’Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende.

Fleet Manager on the Road è l’appuntamento annuale che consente ai fleet e mobility manager di grandi imprese di testare lungo percorsi turistici alcuni tra i più recenti modelli di auto con diverse alimentazioni (benzina, ibride, elettrico). Tema guida di questa edizione è stato “Mobilità su misura. Inclusione e integrazione. Guidare e viaggiare per lavoro, per tutti.”

Quest’anno la due giorni alla guida ha portato alla scoperta di alcune bellezze del Nord-Italia e si è svolta all’insegna dell’integrazione tra le attività di fleet e travel management e di quella tra il trasporto automobilistico e altri anelli della catena turistica del nostro Paese, dal trasporto aereo ai sistemi di parking, fino all’hospitality presso strutture alberghiere.

I gestori delle flotte, in arrivo presso lo scalo milanese di Linate da diverse parti della penisola, si sono diretti verso i laghi di Varese e Maggiore. Prima di arrivare a destinazione il programma ha previsto una sosta nel locale di Nico Acampora e dei suoi ragazzi di PizzAut, a Monza, la prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico e laboratorio modello di inclusione sociale; una testimonianza vivente di come il fare impresa possa coniugarsi con l’offrire opportunità a ragazzi che solitamente faticano a entrare nel mondo del lavoro e di come il lavoro costituisca un potente veicolo di dignità. Uno strumento che spesso viene negato ai giovani con neurodiversità in virtù di pregiudizi e stigma.

Nel pomeriggio i manager delle aziende hanno partecipato a un workshop dedicato all’integrazione tra le attività di fleet e travel management, oggi sempre più complementari all’interno delle aziende, che ha visto gli interventi di rappresentanti di società di noleggio (per un focus sui nuovi scenari di mobilità aziendale), del mondo della telematica (per meglio comprendere l’importanza del monitoraggio e della cybersicurezza per chi viaggia) e dei servizi all’auto, oltre a esponenti di Case automobilistiche con cui si è analizzato come stanno cambiando le preferenze delle flotte aziendali in tema di alimentazioni.

“Da oltre vent'anni gestiamo la flotta auto e il business travel sotto un’unica responsabilità organizzativa, quella delle Risorse Umane. Questa scelta ci permette di avere una visione più ampia dei bisogni dei dipendenti e offrire un servizio di mobilità integrata focalizzando meglio la nostra attenzione verso la qualità del servizio, l’innovazione e la sostenibilità”, ha affermato nel corso dell’incontro Alferio Paolillo, Head of Workplace & Mobility di Edison e membro dell’Osservatorio Top Thousand.

Il secondo giorno spazio alla fase di test delle vetture su percorsi turistici con l’imbarco sul battello a Laveno per una visita alle Isole Borromee (Isola Bella e Isola dei Pescatori) prima di fare ritorno allo scalo di Linate. Dodici sono state le vetture che i fleet manager hanno potuto testare, tutte appartenenti a tre brand: BYD (tre Seal U DM-I, Seal Excellence), VOLKSWAGEN (ID.7 Tourer, Tiguan eHybrid, Tiguan 2.0 RLine, Passat eHybrid) e VOLVO (due EX30 Single Motor Extended Range Elettrico Ultra, XC40 Black Edition B3 Mild hybrid Benzina Ultra, XC60 Black Edition T6 AWD Plug-in hybrid Elettrica/Benzina Ultra).

L’evento è stato promosso in collaborazione con BWH Hotels Italia & Malta, BYD, ITA Airways, Noleggiare, ParkinGO, Targa Telematics, Volkswagen, Volvo e W Planet (CCS Group).