Fleet Motor Day, l’8-9 aprile a Roma gli esperti dell’auto aziendale a confronto tra talk, studi e prove in pista a Vallelunga

I prossimi 8 e 9 aprile torna a Roma il Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale promosso da LabSumo (spin-off della casa editrice Sumo Publishing impegnato nella promozione di studi, analisi, eventi e iniziative di formazione sui temi della mobilità aziendale) in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio delle Associazioni ANIASA e UNRAE.

L’undicesima edizione dell’appuntamento arriva in un momento delicato per il settore, alle prese anche con la stretta fiscale sulle auto in fringe benefit decisa dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio che sta creando molta incertezza e confusione nel mondo aziendale.

La formula dell’evento prevede, come da tradizione, un doppio appuntamento: l’8 aprile presso Spazio Novecento si terranno 3 talk che metteranno a confronto operatori del noleggio veicoli, case auto e player della telematica, su diversi temi strategici con l’obiettivo di delineare e approfondire i nuovi scenari della mobilità aziendale e i possibili impatti della recente normativa sul comparto. Questi i titoli dei focus: “Caro fisco ti scrivo” - “E in Europa?... Le flotte cosa fanno?” - “Tutti i volti del noleggio” - “Dove vanno Le case? La visione di…”.

In occasione dell'evento saranno resi noti i risultati dello studio dal titolo “Caro Fisco ti scrivo”: una instant survey sulla community di fleet e mobility manager che indaga come le nuove aliquote sui fringe benefit stanno impattando concretamente sulle flotte, sulle car list e policy a medio termine, sul mercato delle auto aziendali a lungo termine e sul futuro della tecnologia full hybrid, dai più riconosciuta come la migliore per la transizione. Tra i principali interventi previsti, quelli di: Alberto Viano - Presidente ANIASA, Antonella Bruno - Country Manager di Stellantis in Italia, Fabrizio Faltoni - Presidente e AD di Ford Italia, Mattia Vanini - Vice Presidente di Autotorino e Dario Casiraghi - AD di Arval.

Il giorno successivo sarà il momento delle prove in pista, dei test drive e dei test Adas sui 5 circuiti in pista e off-road dell’autodromo di Vallelunga. Saranno ben 200 le vetture (con 11 anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali potranno visionare e provare a Vallelunga.

Oltre alla partecipazione di tutti principali operatori del mondo del noleggio e della filiera automotive B2B, l’evento vedrà un nuovo record di presenze di case automobilistiche, grazie alle conferme di: Alpine, Audi, BYD, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Maserati, Mazda, MG Motor, Omoda, Polestar, Renault, Skoda, Stellantis, Stellantis Pro One, Tesla, Toyota, Lexus, Volkswagen, Volvo.