Flotte aziendali, avanti ma con cautela: ordini dei broker in calo dell’8% e contratti sempre più lunghi

Le imprese italiane continuano a scegliere il noleggio a lungo termine per la propria mobilità, ma con maggiore cautela rispetto al passato. Nel primo semestre del 2026, gli ordini di auto aziendali raccolti attraverso i broker sono diminuiti dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un rallentamento che riflette una crescente attenzione ai costi e alle prospettive economiche, ma anche le incertezze normative e fiscali che condizionano le scelte delle aziende.

A fotografare questa evoluzione è il primo Osservatorio AMINA – Associazione Mediatori Italiani Noleggio Auto, realizzato attraverso una rilevazione tra gli associati, che seguono complessivamente una flotta di oltre 60mila veicoli. L'indagine evidenzia un cambiamento nelle strategie di mobilità, soprattutto delle piccole e medie imprese, sempre più orientate a rinviare la sostituzione delle vetture e a contenere il costo mensile dei contratti.

Contratti fino a 5 anni: le aziende rinviano il cambio dell'auto. Uno dei fenomeni più evidenti riguarda l’allungamento della durata dei contratti di noleggio. Le imprese privilegiano sempre più spesso formule di 48 mesi o superiori, con una crescente diffusione di contratti fino a 60 mesi, nel tentativo di ridurre il canone mensile e rendere più sostenibile la spesa per la mobilità. In altri casi, le aziende preferiscono prorogare i contratti in scadenza, mantenendo in flotta i veicoli già utilizzati. A cambiare sono anche i tempi delle decisioni: le richieste di preventivo non mancano, ma tra la valutazione delle offerte e la sottoscrizione dei contratti trascorrono periodi sempre più lunghi.

Il rallentamento degli ordini rilevato dai broker si inserisce in un contesto di mercato che vede una leggera flessione delle nuove immatricolazioni del noleggio a lungo termine rispetto al 2025, soprattutto nella componente aziendale. Una tendenza che potrebbe avere conseguenze anche sul ricambio del parco circolante. Prolungare l’utilizzo delle auto significa infatti ritardare l’ingresso nelle flotte di modelli di nuova generazione, generalmente più efficienti e caratterizzati da minori emissioni.

Ibride in crescita, ma il fisco condiziona le scelte. A complicare ulteriormente il quadro è l’incertezza sulle alimentazioni. La continua evoluzione del trattamento fiscale delle auto aziendali, in particolare della normativa sui fringe benefit, rende più difficile individuare la motorizzazione economicamente più conveniente. Secondo l’Osservatorio AMINA, cresce l’interesse delle imprese verso le vetture ibride, considerate soprattutto dalle PMI un possibile punto di equilibrio tra consumi, costi di gestione e flessibilità di utilizzo. Un’attenzione particolare è riservata alle ibride plug-in, anche grazie al trattamento fiscale favorevole previsto per questa tipologia di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

L’interesse per le alimentazioni elettrificate, tuttavia, non si traduce necessariamente in nuovi ordini. Le aziende valutano con attenzione diversi fattori: dal costo complessivo del noleggio alle percorrenze quotidiane, dalla disponibilità delle infrastrutture di ricarica alla concreta praticità di utilizzo. Ne deriva un mercato ancora molto diversificato, nel quale alcune imprese accelerano la transizione verso l’elettrico e l’ibrido, mentre altre continuano a privilegiare diesel e benzina per rispondere alle proprie esigenze operative.

Cresce il ruolo dei broker: le PMI cercano consulenza. In uno scenario caratterizzato da maggiore prudenza e complessità delle scelte, l’Osservatorio evidenzia anche una crescente richiesta di consulenza specializzata. Per molte piccole e medie imprese, scegliere un’auto aziendale non significa più soltanto confrontare i canoni mensili proposti dagli operatori del noleggio, ma valutare l'intero costo della mobilità, gli aspetti fiscali, la durata ottimale dei contratti e i servizi inclusi. In questo contesto, il ruolo degli intermediari del noleggio assume un peso crescente, affiancando le aziende nella selezione delle offerte e nella gestione dei veicoli durante tutto il periodo contrattuale.

«Le imprese oggi compiono scelte più prudenti in materia di mobilità, soprattutto quando si tratta di impegnarsi su contratti pluriennali», osserva Iacopo Chelazzi, Presidente di AMINA. «La necessità di contenere i costi, insieme alle continue modifiche della normativa fiscale e ai dubbi sulle alimentazioni, stanno allungando i tempi decisionali e spingendo molte aziende a rinviare il rinnovo del proprio parco».

Secondo Chelazzi, il broker sta progressivamente assumendo una funzione che va oltre la semplice intermediazione commerciale, diventando un punto di riferimento per le PMI nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze e nell’assistenza durante tutta la durata del contratto.

Il quadro che emerge dall’indagine conferma dunque come il noleggio a lungo termine mantenga la propria attrattività per le imprese, pur attraversando una fase di rallentamento nella quale la ricerca di risparmio e l’incertezza normativa stanno modificando le strategie di gestione delle flotte aziendali.