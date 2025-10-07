Flotte aziendali, fleet e mobility manager a confronto con il Gruppo Stellantis

Un confronto tra fleet e mobility manager e il Gruppo Stellantis sulle principali esigenze di mobilità delle imprese italiane, con la possibilità di testare su strada alcuni dei 65 modelli elettrificati dedicati al mondo delle flotte aziendali. Con questo obiettivo si è tenuto nel cuore della Motor Valley, organizzato da LabSumo l’evento One Solution – Stellantis Mobility at Work, con cui il Gruppo Stellantis ha incontrato i fleet e mobility manager di aziende nazionali e multinazionali (per un totale di oltre 83.000 veicoli in tutta la Penisola) dell’Associazione Best Mobility. Due giorni di incontri, dibattiti, test drive e focus multimediali sulla gestione delle flotte, sugli ecosistemi di ricarica e sulle soluzioni di noleggio.

“One Solution è stato il primo incontro pubblico della nostra Associazione Best mobility, un appuntamento nel corso del quale i manager del Gruppo Stellantis hanno potuto confrontarsi con i tanti fleet manager presenti, recependo le nostre puntuali esigenze di mobilità che troveranno risposta nei mezzi e nelle soluzioni appena uscite sul mercato e in quelle che saranno lanciate prossimamente. Si tratta del primo di una serie di incontri, di cui saremo promotori, grazie ai quali il mondo dei fleet e mobility manager nei prossimi mesi si confronterà con gli attori strategici della filiera automotive”, ha commentato il Presidente di Best Mobility, Federico Di Paola.

Nel corso della due giorni i fleet manager, attraverso un itinerario che li ha portati da Bologna a Maranello, passando per Modena, hanno potuto conoscere e provare su strada le diverse soluzioni proposte dai 14 marchi del Gruppo per rispondere alle differenti esigenze di mobilità e guidare la transizione verso una mobilità elettrica, sostenibile e accessibile.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati alcuni tra i 65 modelli elettrificati targati Stellantis oggi presenti sul mercato, le soluzioni di noleggio offerte e quelle di telematica con Mobilisights, piattaforma che consente di monitorare in tempo reale i dati dei modelli dei 14 marchi per ottimizzare la gestione della flotta.

Diversi i temi al centro del confronto tra i fleet manager e i rappresentanti dei vari brand: le nuove motorizzazioni elettrificate, con particolare interesse per la novità extended range e per i piani di uscita e i tempi di consegna di questi modelli, utili per meglio programmare car policy e car list; la gestione dei richiami; le preassegnazioni e le vetture sostitutive, in relazione ai servizi di noleggio; la gestione dei dati provenienti dalle auto dei dipendenti, con i relativi costi e problemi connessi alla privacy.

Dagli incontri è emersa la conferma di come il focus sul mondo aziendale resti parte centrale della strategia globale del Gruppo, che nei principali 9 Paesi europei ha raggiunto il 18,6% di quota nel segmento flotte (da gennaio a maggio di quest’anno) e nei veicoli commerciali Pro One è leader con il 30,2%.

"One Solution è stato un appuntamento importante perché ci ha dato la possibilità di essere vicini ai clienti, assieme ai nostri partner. Stellantis è un One Solution dal punto di vista dell’offerta di prodotto, persone e servizi; del prodotto, con una strategia di elettrificazione a tre livelli: diesel e mild hybrid, plug in hybrid e range extended, elettrico; delle persone, perché i nostri consulenti commerciali sono vicini alle esigenze di tutti i clienti in ambito B2B: grandi aziende, istituzionali, noleggiatori e piccola media impresa; dei servizi, grazie a tutti i nostri partner: Leasys, Free2Move e Mobilisights.", ha spiegato Marco Becchero - B2B Marketing & Sales Operations Director Stellantis.