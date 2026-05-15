Flotte aziendali, plug-in verso il 40% entro il 2028 e le elettriche si fermano al 16%

Le grandi aziende italiane guardano con prudenza alla transizione elettrica delle flotte aziendali e continuano a puntare soprattutto sulle ibride plug-in. È quanto emerge dalla prima edizione del 'Fleet Manager Canvas', lo studio realizzato da Quintegia e presentato in anteprima in vista dell'Automotive Dealer Day di Verona. Secondo l'indagine, i fleet manager delle imprese medio-grandi prevedono che entro il 2028 le vetture completamente elettriche rappresenteranno in media soltanto il 16% del parco auto aziendale, mentre le plug-in hybrid raggiungeranno una quota del 40%. Lo studio fotografa un approccio ancora molto pragmatico da parte delle aziende, dove le priorità restano il contenimento dei costi, la flessibilità operativa e la gestione del Total Cost of Ownership (Tco).

Tra i dati più rilevanti emerge inoltre che il 93% delle aziende sceglie il noleggio a lungo termine come formula principale per la gestione della flotta. I fleet manager intervistati indicano tra le principali sfide dei prossimi anni l'ottimizzazione dei costi della flotta (58%), la transizione energetica (53%) e la mediazione tra esigenze aziendali e richieste dei driver (47%). Sul fronte dell'elettrificazione, chi sceglie vetture elettriche richiede autonomie elevate: la maggioranza dei driver considera infatti necessari almeno 450 chilometri di percorrenza. L'indagine evidenzia anche l'impatto della nuova normativa sul fringe benefit, che nel 76% dei casi ha portato le aziende a modificare il mix delle alimentazioni presenti in flotta. Cresce inoltre l'attenzione verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione delle flotte.

Nei prossimi tre anni i fleet manager prevedono di utilizzare strumenti basati su IA soprattutto per l'integrazione dei dati e l'ottimizzazione del TCO. Lo studio Fleet Manager Canvas è stato realizzato tra marzo e aprile 2026 attraverso un questionario rivolto ai responsabili flotte e mobility manager di aziende con parchi auto compresi tra 15 e oltre 500 vetture.