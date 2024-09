Flotte, con parco auto EV risparmio di 20mila euro e 36T di CO2. In Italia maggior guadagno economico, in Francia vantaggio ambientale

Con la conversione all'elettrico i gestori delle flotte italiani potrebbero ridurre i costi operativi legati a ciascun veicolo di circa 20.300 euro, considerando l’intero ciclo di vita del mezzo, con un risparmio fino a 15.900lt di carburante e conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera pari a una media di 36 tonnellate di Co2. A fare una stima Geotab, leader nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, nel report L’elettrificazione delle flotte, che ha analizzato 1,3mln veicoli in sette paesi, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna. A livello globale, nei prossimi sette anni, stima che i mezzi a propulsione elettrica potrebbero consentire di risparmiare 8,3mld di litri carburante, evitando l’emissione di 19mln di tonnellate di Co2.

Nel quadro italiano i veicoli delle flotte aziendali coprono quotidianamente una media di circa 121 km, con picchi massimi da 448 km e con il 51% dei mezzi che comunque non supera mai i 350 km al giorno. Il maggiore impatto ambientale in Europa verrebbe registrato in Francia con una riduzione delle emissioni fino a 49 tonnellate di Co2, seguita da Germania (46), Spagna (43), Regno Unito (39) e Italia (36). Dal punto di vista economico, invece, è proprio l’Italia a distinguersi come il Paese in cui il passaggio all’elettrico risulta più vantaggioso, con un risparmio appunto pari a 20.300euro per veicolo, seguita da Francia (17.300 ), Germania (12.200 ), Spagna (12.100 ) e Regno Unito (8.500 ).

“Attualmente, in alcuni Paesi europei come l’Italia, il valore del business case relativo ai veicoli elettrici è elevato, il che rende meno efficaci eventuali strumenti aggiuntivi, come gli incentivi e la durata del ciclo di vita del veicolo. Tuttavia, oggi gli operatori delle flotte hanno a disposizione strumenti potenti per realizzare una transizione di successo verso l’elettrico, grazie ad approfondimenti analitici che possono rivelare se l’utilizzo dei veicoli e la relativa carica sono in effetti ottimizzati o meno, così da valutare il ritorno sull’investimento”, spiega Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab.