LoJack, arriva il car sharing per aziende. Risparmio sui costi con una flotta di vetture “condivise”

ROMA - Si chiama LoJack Connect Car Sharing, la soluzione proposta dalla società americana per mettere a disposizione di fleet manager e dipendenti di una società una flotta di vetture “condivise”. Il nuovo servizio nasce dall’adozione della formula car sharing all’interno del parco auto aziendale; in questo modo i fleet manager possono gestire una piccola flotta di vetture destinate ai dipendenti che non dispongono di un’auto aziendale, mettendole a loro disposizione per le trasferte e nella disponibilità di tutti per gli spostamenti, secondo le policy aziendali. Il company car sharing agevola il lavoro dei dipendenti, eliminando i tempi e lo stress legati alla ricerca di un mezzo di trasporto, semplificando e velocizzando le loro attività e rendendoli più soddisfatti grazie alla possibilità di utilizzare le vetture in sharing anche durante i weekend.

Nel caso di vetture elettriche o ibride i vantaggi, poi, aumentano: accesso alle Ztl e possibilità di circolare anche in caso di blocchi del traffico, facile rifornimento presso l’azienda e, non ultimo, la possibilità di testare nuove tecnologie per percepirne i vantaggi. L’utilizzo di questa forma di mobilità determina, inoltre, per l’azienda un risparmio effettivo sui costi di spostamento rispetto alle soluzioni alternative. Secondo un’analisi sul campo condotta da LoJack su flotte di medie dimensioni, l’inserimento nel parco di 20 vetture in sharing comporta una consistente riduzione delle spese da parte dei dipendenti legate all’utilizzo di auto in noleggio a breve termine (-34%) e di quelle legate all’uso dei taxi (-29%).