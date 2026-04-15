Flotte sotto assedio: LoJack punta sull’Intelligenza Artificiale per prevedere i furti d'auto

La notte resta il momento più critico per la sicurezza dei veicoli. Secondo ISTAT, il 64% dei furti d’auto si concentra tra le 21 e le 6 del mattino, mentre oltre il 70% viene scoperto solo al risveglio, quando spesso è già troppo tardi per intervenire con efficacia. Il fattore tempo è decisivo per ritrovare un’auto rubata: trascorse 48 ore dal furto, le probabilità di recupero si dimezzano.

È in questo scenario che LoJack introduce “AI Theft Detection”, una nuova soluzione basata su intelligenza artificiale progettata per aumentare il livello di sicurezza delle flotte aziendali, passando da un approccio reattivo a uno predittivo e proattivo.

Dalla reazione alla previsione - Il sistema nasce dall’elaborazione di decenni di dati e casi reali a livello internazionale e punta a intercettare i segnali di rischio prima che il furto venga completato. L’AI è in grado di generare alert in tempo reale in tre situazioni chiave:

1 - tentativi di sollevamento del veicolo a motore spento

2 - disconnessione della batteria

3 - presenza notturna in aree ad alto rischio, come porti, zone di confine o territori noti per traffici illeciti

Il cuore tecnologico della soluzione è un motore avanzato di analisi che intensifica il monitoraggio nella fascia oraria tra mezzanotte e le 6 del mattino. Ogni segnale viene validato attraverso lo studio delle anomalie e dei movimenti delle precedenti 48 ore, riducendo in modo significativo i falsi positivi.

Intervento immediato e rete operativa - Una volta confermato il rischio, il sistema avvisa automaticamente la centrale operativa LoJack, attiva 24 ore su 24, che contatta in tempo reale driver, fleet manager e noleggiatori. In caso di furto, parte subito la localizzazione del veicolo, supportata da un team di esperti sul territorio che collabora con le Forze dell’Ordine.

“La lotta ai furti d’auto è sempre più una sfida contro il tempo”, spiega Massimo Braga, Vice President e Direttore Generale di LoJack Italia. “In Italia quasi due furti su tre avvengono di notte. Con ‘AI Theft Detection’ anticipiamo il rischio e attiviamo tempestivamente la risposta, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i nostri tassi di recupero, già oggi pari al doppio della media nazionale”.

Un vantaggio competitivo per le flotte - Con questa innovazione, LoJack rafforza il proprio ruolo di partner strategico per aziende e operatori della mobilità. La sicurezza non è più solo un costo o una necessità, ma diventa un elemento misurabile di vantaggio competitivo.

In un contesto in cui i furti di veicoli restano una minaccia concreta per il settore, l’intelligenza artificiale si candida così a diventare un alleato decisivo: non solo per reagire, ma per prevenire.