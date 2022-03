Folgore elettrizza le Maserati che cresce sui mercati chiave. Dopo il debutto del Suv Grecale tutti i modelli anche full-electric

MODENA - I numeri sono buoni e le prospettive di crescita globale spalancano orizzonti interessanti, soprattutto perché il rilancio del Tridente viaggia sul filo dell'innovazione. Che significa elettrificazione spinta. "Saremo il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli completamente elettrici", ha ribadito il Ceo Davide Grasso durante la web conference che ha svelato i risultati commerciali dell'anno passato e un po' delle strategie future. La grande sfida si chiama Maserati Folgore: è l'emblema dell'intera gamma a emissioni zero. "Stiamo preparando la strada che ci porterà ad essere il primo brand di lusso a lanciare una sportiva al 100% elettrica – ha aggiunto Grasso - e saremo benchmark in ogni segmento di mercato, primi anche a completare la line-up elettrica entro il 2025. Inoltre entro il 2030 l’intera gamma Maserati sarà completamente elettrica".

Maserati è innovativa per natura e proiettata al futuro. Di recente ha molto accelerato sul fronte della nuova mobilità, una spinta sottolineata in occasione dell’evento “MMXX: Time to be Audacious” a settembre 2020, in cui per la prima volta si parlò di Folgore.

I numeri confortano gli investimenti. Nel 2021 l’unico brand luxury del gruppo Stellantis ha riportato un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Il Tridente ha registrato una solida crescita delle vendite del 41% su base annua con un totale di 24.269 vetture consegnate ai clienti in tutto il mondo. Il margine del risultato operativo rettificato è stato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a 2.021 milioni di euro.

Importanti novità sono in arrivo, a cominciare dal Suv medio Grecale che verrà svelato nella sua veste definitiva martedì 22 a Milano. Poi toccherà alla nuova GranTurismo, prima Maserati della storia ad adottare soluzioni 100% elettriche. Prodotta a Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023. "La nuova GranTurismo, vera icona del brand – ha sottolineato Grasso - offrirà soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalla Formula E, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche del Tridente. Anche Grecale sarà disponibile nella versione elettrica nel corso del prossimo anno". E a zero emissioni si offrirà in seguito la supercar MC20. Tutti con almeno una versione alla spina, entro il 2025, i modelli Maserati: oltre alla super sportiva, la nuova berlina sportiva Quattroporte e il nuovo full-size Suv Levante che completeranno l’offerta Folgore, per attrarre il nuovo “luxury consumer” in tutti i segmenti di mercato. Oggi al vertice delle vendite con il 59% c'è Levante, seguita da Ghibli (33%), Quattroporte (7%) e MC20 (1%).

Il piano Maserati fa parte del piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis, annunciato lo scorso 1° marzo. Tutti i nuovi modelli Maserati (sei nei prossimi tre anni) saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi con propulsione elettrica in grado di fornire elevata innovazione e alte prestazioni, tipiche del Dna del marchio modenese. Un concetto ribadito dal responsabile della pianificazione prodotto Francesco Tonon, che ha partecipato all'incontro online globale con il chief commercial officer Bernard Loire. Dopo aver escluso un ingresso diretto di Maserati in Formula 1 ("ma continueremo ad ispirarci alla Formula E") i top manager del Tridente hanno ribadito l'impegno nei confronti del territorio d'origine e della fabbrica di Modena "dove opera anche un centro ingegneristico e creativo straordinario". Loire ha detto che "molti clienti hanno scelto il programma di personalizzazione Fuoriserie", annunciando nuovi showroom esclusivi all'insegna del lusso.

Sul fronte ecologico, va ricordato che Ghibli e Levante oggi sono già disponibili anche in versione ibrida e sono state le prime vetture elettrificate della Casa. Una gamma completa, dotata di motorizzazioni benzina V6 e V8 e ibrida 4 cilindri, a trazione posteriore e integrale. La Trofeo Collection, che comprende Ghibli, Quattroporte e Levante, dotate del potente motore V8 da 580 CV, esprime al meglio il Dna prestazionale del Tridente. Il top di gamma resta naturalmente la super sportiva MC20 con l’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta su auto di serie.