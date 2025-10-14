Bonus auto, Mase: su incentivi elettriche nessuno slittamento, domani tutorial per i cittadini

Le istruzioni per i cittadini per gli incentivi auto saranno pubblicate domani 15 ottobre. Lo indicano fonti del ministero dell'Ambiente che in replica ad alcune indiscrezioni di stampa indicano che "non si prevede alcun slittamento". "Si è sempre parlato di circa 30 giorni dopo l’apertura per i concessionari, che è stata il 23 settembre” affermano le stesse fonti. Oggi era emerso che l'apertura della piattaforma Sogei alla quale è necessario iscriversi per accedere agli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, prevista per domani era slittata.