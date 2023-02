Ford, 3,5 mld $ in fabbrica Usa per batterie auto elettriche. Il BlueOval Battery Park sarà costruito in Michigan

NEW YORK - Ford ha annunciato che investirà 3,5 miliardi di dollari nella costruzione di una fabbrica per le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), ovvero un tipo di batteria ricaricabile, nello specifico una batteria agli ioni di litio. Il BlueOval Battery Park, che sarà costruito a Marshall, in Michigan, creerà 2.500 posti di lavoro nella produzione delle batterie per le auto elettriche; la produzione dovrebbe iniziare nel 2026. La produzione sarà in collaborazione con la cinese Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). In questo momento, il titolo di Ford guadagna l’1,8%.