Ford, 7 nuovi modelli per il mercato europeo entro il 2029: saranno 5 veicoli passeggeri e 2 commerciali

"Entro la fine del 2029", Ford intende lanciare cinque nuovi modelli di auto "realizzati in Europa per l’Europa" e due nuovi veicoli commerciali. Lo annuncia la casa automobilistica che ha presentato in un incontro con concessionari e partner la propria nuova visione per l'Europa con l'orizzonte ai prossimi tre anni. Tra i veicoli passeggeri, ci sarà un nuovo Suv compatto della famiglia Bronco che verrà prodotto a Valencia dal 2028, un'elettrica di piccole dimensioni, un piccolo Suv elettrico e due crossover multi-energy. Le due soluzioni per le aziende saranno invece il nuovo pick-up Ranger Super Duty e il furgone elettrico Transit City 6.