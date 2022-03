Ford annuncia 7 nuovi modelli elettrici in Europa entro 2024. Alleanza con SK e Koc per costruire fabbrica batterie ad Ankara

COLONIA - Ford ha annunciato durante una conferenza in streaming ulteriori importanti passi in Europa verso un futuro completamente elettrico. La nuova divisione Ford Model (creata nei giorni scorsi, per dividere le attività nell’ambito elettrico da quelle dei modelli termici di cui si occuperà Ford Blue) lancerà nel nostro Continente 7 nuovi veicoli elettrici e connessi - 3 crossover e suv oltre a 4 nuovi veicoli commerciali, comprese le versioni mpv per trasporto persone - a supporto del piano che prevede la vendita di più di 600 mila veicoli elettrici all’anno entro il 2026. In questo ambito la business unit Ford Model e lavorerà insieme a Ford Pro, la divisione che è invece focalizzata sui veicoli commerciali. In questo ambito assumerà un ruolo decisivo la joint venture che Ford punta a costituire con la coreana SK On Co e la turca Koc Holding e che prevede - se le relative autorizzazioni verranno concesse - la creazione di uno dei più grandi stabilimenti in Europa, per la produzione di batterie per veicoli elettrici. La joint venture verrà collocata vicino ad Ankara e produrrà - entro la metà del decennio - celle ad alto Nikel NMC pronte ad essere assemblate nei moduli batteria. La capacità annuale dovrebbe attestarsi in un range che va dai 30 ai 45 Gigawatt/ora.

«La nostra marcia verso un futuro 100% elettrico è una necessità assoluta per Ford - ha dichiarato durante la conferenza Stuart Rowley, presidente di Ford Europa - Lo è per soddisfare le necessità di mobilità di un’Europa in via di trasformazione, ma lo è anche in base alla necessità crescente di occuparsi del pianeta che è il motivo per cui ci stiamo impegnando ad apportare un contributo positivo alla società riducendo le emissioni in linea con l’Accordo di Parigi sul Clima». Ford ha anche annunciato oggi che Ford Otosan - la joint venture da tempo in atto con Koc Holding, una delle più costruttive nel settore automotive - acquisirà la proprietà dello stabilimento e delle attività produttive dell’Ovale Blu a Craiova in Romania, operazione subordinata alle approvazioni regolamentari e alle consultazioni aziendali. Queste decisioni rientrano nel piano di Ford per l’Europa e che prevede l’introduzione entro il 2024 di tre nuove vetture elettriche e quattro nuovi veicoli commerciali, con l’obiettivo di vendere più di 600mila modelli elettrici in Europa entro il 2026. Questa spinta in Europa sui veicoli elettrici supporta l’accelerazione del piano Ford+, che ha un obiettivo globale per il 2026 di produrre più di 2 milioni di veicoli elettrici all’anno e di raggiungere un EBIT del 10%.

Ford aveva già comunicato che nel nuovo hub dell’elettrificazione di Colonia in Germania (per cui è programmato un investimento totale di 2 miliardi di dollari) verranno costruiti 1,2 milioni di veicoli nei prossimi 6 anni. Sull’onda del successo del lancio in Europa nel 2021 della Mustang Mach-E e della Mach-E GT quest’anno e dopo il lancio nel prossimo trimestre dell’E-Transit, Ford oggi ha svelato i piani per altri sette modelli elettrici (3 auto e 4 commerciali) che si aggiungeranno alla famiglia Ford. A partire dal 2023, la Ford inizierà la produzione di una nuova vettura elettrica, un crossover medio costruito a Colonia in Germania, e di una seconda auto elettrica che si aggiungerà all’impianto di Colonia nel 2024. In aggiunta, Puma - che è il modello dell’Ovale Blu attualmente più venduto in Europa, sarà disponibile in versione 100% elettrica dal 2024 e verrà prodotta a Craiova in Romania. Riaffermando la sua leadership nelle vendite di veicoli commerciali in Europa, l’iconica famiglia Transit accoglierà quattro nuovi modelli elettrici. Dal 2023 il nuovo Transit Custom Van da 1 tonnellata e il Tourneo Custom e dal 2024 la prossima generazione dei più piccoli Transit Courier e Tourneo Courier. «Questi nuovi veicoli elettrici - ha detto Rowley - stanno a indicare quella che è una vera e propria totale trasformazione del nostro brand in Europa - una completa nuova generazione di veicoli a emissione zero, pensati per un mondo connesso e in grado di offrire ai nostri clienti un’elevatissima esperienza di possesso».

Oggi è stato anche confermato che un crossover 5 posti medio sarà la prima vettura elettrica di grande volume ad essere prodotta dal 2023 nel Ford Cologne Electrification Center. Nel 2021 i suv e crossover hanno rappresentato il 58% di tutte le vetture Ford vendute nel continente, quasi il 20% in più del 2020, ed quindi più che giustificata la scelta di questa tipologia di vettura. Un modello completamente nuovo - ne è stata mostrata la silhouette nel corso della conferenza - che avrà un’autonomia di 500 km con una singola carica. Il secondo modello ad essere costruito al Ford Cologne Electrification Centre sarà invece un crossover sportivo che porterà successivamente la capacità produttiva dell’impianto a 1,2 milioni di veicoli su un periodo di 6 anni. L’investimento per l’avvio della produzione di questo secondo veicolo a Colonia è attorno a 2 miliardi di dollari.