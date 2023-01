Ford aumenta produzione e taglia prezzi Mustang Mach-E elettrica. Decisione, come Tesla, evidenzia aumento della concorrenza

NEW YORK - La Ford riduce i prezzi del suv elettrico, la Mustang Mach-E, negli USA, e nel contempo ne aumenta la produzione come previsto nel piano denominato Ford+. Lo scopo è quello di avere più vetture disponibili per la clientela riducendo i tempi di consegna. Inoltre, la casa dell’ovale blu sottolinea l’importanza di un modello che ha 2/3 dei clienti provenienti da altri marchi. Sul mercato americano, grazie ad una riduzione di spese accessorie, quelle che troviamo quando effettuiamo un preventivo per l’acquisto in concessionaria, la Select RWD Standard Range passa da 46.895 dollari, a 45,995 dollari, per un vantaggio cliente di 900 dollari. In questo modo, si abbassa considerevolmente il prezzo d’acquisto della versione base.

Il taglio dei costi cresce ulteriormente con le altre varianti più accessoriate, fino ad arrivare a 5.900 dollari con la versione GT Extended Range, che passa da 69,895 dollari, a 63,995 dollari. Per avere la batteria più grande, la Extended Range, sulle altre versioni, tranne la GT, l’esborso ulteriore scende da 8.600 dollari a 7000 dollari, per un vantaggio di 1.600 dollari. Inoltre, i clienti in attesa di consegna della Mach-E riceveranno un adeguamento del prezzo, mentre quelli che sono entrati in possesso dell’ auto dopo il primo gennaio 2023 saranno contattati direttamente da Ford.