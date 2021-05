Ford, Biden in visita a impianto in Michigan. Per il presidente Usa focus su auto elettriche

NEW YORK - Il presidente degli stati uniti, Joe Biden, ha visitato un impianto di Ford motor in Michigan, dove ha parlato del suo piano per le auto elettriche, che fa parte del più ampio progetto per le infrastrutture su cui la Casa Bianca sta negoziando con i parlamentari. Biden ha proposto 174 miliardi di dollari per il settore dei veicoli elettrici come parte del piano da 2.300 miliardi. Per esempio, tra le proposte della Casa Bianca c’è la costruzione di 500.000 stazioni per la ricarica delle auto elettriche.

Biden ha visitato l’impianto dove Ford produce la F-150 Lighting, la versione elettrica del suo popolare pickup, che sarà in vendita il prossimo anno. «Il presidente andrà lì perchè rendere elettrici i veicoli americani più venduti è una parte importante delle sue priorità» ha commentato la portavoce Jen Psaki, la scorsa settimana. Secondo un documento pubblicato dalla Casa Bianca, citato da MarketWatch, gli Stati Uniti sono in ritardo nella produzione e nella diffusione dei veicoli elettrici rispetto alla Cina. Biden presenterà degli incentivi per la realizzazione di impianti per la produzione della prossima generazione di batterie.