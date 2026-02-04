Ford e Geely trattano per una partnership su produzione in Europa e tecnologia

Secondo fonti a conoscenza dei colloqui, Ford Motor Company e Geely sono in trattative per una possibile partnership nel settore dell’automotive, innescando l’interesse dei mercati e degli analisti di settore. Le discussioni, che vanno avanti da mesi, riguardano principalmente la possibilità che Geely utilizzi gli stabilimenti produttivi di Ford in Europa – in particolare l’impianto di Valencia, Spagna – per assemblare veicoli destinati al mercato regionale, secondo diverse persone informate sui negoziati. Questo consentirebbe a Geely di aggirare nuovi dazi dell’UE sui veicoli cinesi importati, riducendo costi e barriere commerciali.

Oltre alla produzione, il sito interautonews.com afferma che i due gruppi avrebbero discusso di un quadro di collaborazione tecnologica, con un focus su sistemi avanzati di guida autonoma e altre tecnologie automobilistiche chiave. Questa parte della trattativa potrebbe aiutare Ford a colmare il gap competitivo con i produttori cinesi, molto attivi nell’innovazione Ev e Adas (sistemi avanzati di assistenza alla guida).

La partnership rappresenta una tendenza crescente nell’industria globale dell’auto, dove costruttori tradizionali cercano sinergie per condividere i crescenti costi di sviluppo e produzione in un mercato sempre più competitivo. Tuttavia, non è ancora chiaro quando e se un accordo definitivo sarà raggiunto, e quali mercati saranno coinvolti nel caso di un’intesa formale.