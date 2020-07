Ford, è Puma l'ibrida più venduta in Italia nel 2020. Prima in classifica nei primi 6 mesi dell'anno

ROMA - È arrivata da pochi mesi, riuscendo a sbaragliare la concorrenza e affermandosi al primo posto tra gli ibridi più venduti in Italia. Con 6.500 unità EcoBoost Hybrid vendute dal lancio di gennaio a oggi (su un totale di 8.700), Puma è numero uno tra gli ibridi in Italia, apprezzata dai consumatori italiani per l'EcoBoost Hybrid, il primo livello di elettrificazione Ford. Il motore EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato a uno elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato sviluppato per ottimizzare l'efficienza nei consumi e offrire un'esperienza di guida più reattiva.



Puma si unisce a Kuga, Focus e Fiesta e ai veicoli commerciali Ford Transit e Transit Custom nell'offrire una tecnologia ibrida leggera (Mild-Hybrid) per un maggior risparmio di carburante, nell'ambito dell'impegno che Ford ha preso di avere una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, introducendo 18 veicoli elettrificati Ford entro la fine del 2021.

Il successo di Puma passa anche attraverso la ricerca stilistica che ha portato allo sviluppo di linee sinuose per accentuare l'equilibrio nelle forme, senza tralasciare stile, accessibilità e capacità di carico. La novità del MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale.