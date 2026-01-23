Ford Europa, Christian Weingaertner nuovo direttore generale divisione Auto

Ford ha nominato Christian Weingaertner direttore generale della divisione Auto di Ford Europa, in una posizione di nuova creazione che diventerà operativa dal primo febbraio 2026. La nomina rientra nella strategia annunciata a dicembre per rafforzare l'impegno del gruppo nel mercato europeo e rilanciare il comparto. Nel nuovo ruolo Weingaertner sarà responsabile della definizione strategica e dell'esecuzione operativa del business, inclusa l'introduzione di una nuova generazione di veicoli multienergia accessibili.

Avrà inoltre la guida del team di strategia e di una nuova unità dedicata alle partnership in Europa. Negli ultimi anni Weingaertner ha ricoperto l'incarico di vicepresidente della Trasformazione del Business in Europa, contribuendo in modo determinante alla definizione della strategia futura del marchio e allo sviluppo di alleanze chiave. La nuova struttura opererà in coordinamento con il business dei veicoli commerciali: Hans Schep continuerà a guidare Ford Pro in Europa, mentre Jon Williams manterrà la responsabilità della rete vendite e delle operazioni commerciali nel Continente.