Ford Europa, Fabrizio Faltoni è il nuovo director sales & brand management

Fabrizio Faltoni assume un ruolo di primaria importanza in Ford Europa come Director Sales & Brand Management per le divisioni vetture Blue e Model-e. Faltoni lascia dopo otto anni alla guida di Ford Italia, anni di profonde trasformazioni e sfide significative, dalla pandemia di Covid-19 alla cruciale transizione verso l’elettrico. Sotto la sua direzione, l’azienda ha attraversato le crisi del settore mantenendo il marchio stabilmente tra i primi cinque brand automotive per volume di vendite nei due segmenti, e raggiungendo una posizione di leadership in quello dei veicoli commerciali. “È stato un onore e un privilegio guidare Ford Italia per quasi un decennio, lavorando al fianco di un team eccezionale e di una rete di partner straordinaria”, dichiara Fabrizio Faltoni.