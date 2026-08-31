Ford Europe, Maria Grazia Davino guiderà le vendite dal 1° ottobre. L'ex manager di Byd assume il ruolo di Vice President Sales

Ford Motor Company ha annunciato la nomina di Maria Grazia Davino a Vice President Sales di Ford of Europe, con effetto dal 1° ottobre 2026. Basata nella sede di Colonia, la manager italiana sarà responsabile della gestione delle vendite in tutti i mercati europei e supervisionerà l’intera organizzazione commerciale, comprese le attività retail, la rete dei Dealer e la distribuzione. Riporterà direttamente a Jim Baumbick, presidente di Ford of Europe.

L’ingresso di Davino coincide con una fase strategica per il costruttore americano, che punta a consolidare la leadership di Ford Pro nel mercato europeo dei veicoli commerciali e ad accelerare il rilancio nel comparto delle autovetture con cinque nuovi modelli previsti negli showroom entro il 2029. Manager con oltre vent’anni di esperienza nel settore automotive, Davino arriva da BYD Europe, dove ha ricoperto il ruolo di Regional Managing Director coordinando le attività in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e nei Paesi nordici. In precedenza ha maturato un lungo percorso in Stellantis, ricoprendo incarichi di vertice fino a diventare CEO di Stellantis UK, dopo aver guidato funzioni commerciali e marketing in diversi mercati europei.

Ha iniziato la propria carriera nel 2003 in Lamborghini Automotive. La nomina rafforza il management europeo di Ford in un momento di profonda trasformazione del mercato, caratterizzato dall’elettrificazione, dall’evoluzione dei modelli distributivi e dalla crescente pressione competitiva dei costruttori asiatici.