Ford, il ceo Farley conferma: «Nuovo pick-up termico nel 2029. F-150 Lightning con range extender a benzina nel futuro»

In sintonia con le indicazioni fornite dal presidente Donald Trump e ribadite anche nel corso della recente visita a Detroit, Jim Farley ceo di Ford ha confermato il programma che prevede la produzione a partire dal 2029 in uno stabilimento negli Stati Uniti (quello di Stanton in Tennessee) di un nuovo pick-up con motore a combustione interna e dal prezzo accessibile.

Farley aveva già anticipato il mese scorso l'arrivo di un inedito pick-up con propulsione tradizionale Ice. Durante l'incontro con Trump ha però ribadito che questo nuovo modello sostituirà il pick-up elettrico full-size F-150 Lightning la cui produzione terminerà quest'anno. Un suo successore precedentemente promesso - e anticipato da un concept ispirato al Cybertruck Tesla - avrebbe dovuto essere costruito proprio nello stabilimento di Stenton.

Nel nuovo programma, ampiamente ridimensionato, potrebbe restare in vita solo come veicolo a batteria con range extender. L'impianto che era stato denominato Tennessee Electric Vehicle Center di Blue Oval City nel frattempo verrà ora identificato nel network industriale di Ford come Tennessee Truck Plant. L'arrivo di questo nuovo modello - fondamentale per affiancare al leader delle vendite F-150 un modello più accessibile - avverrà solo nel 2029 perché, è stato spiegato, è indispensabile una riconversione in chiave Ice dell'impianto.