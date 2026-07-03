Ford, il ceo Farley reclama dopo riapertura negoziati con Messico e Canada: «Vogliamo condizioni di parità con Gm e Toyota»

L'amministratore delegato di Ford Motor, Jim Farley, è chiaro su ciò che la casa automobilistica desidera dai nuovi colloqui sull'accordo commerciale nordamericano Usmca: condizioni di parità. Parlando alla Cnbc, Farley ha detto di volere che le case automobilistiche come Ford, che producono la maggior parte dei loro veicoli negli Stati Uniti, siano premiate nell'ambito dell'accordo. Inoltre, Farley ha affermato che altre case automobilistiche, come General Motors e Toyota Motor, che producono negli Stati Uniti ma dipendono fortemente dai veicoli importati, dovrebbero subire maggiori penalizzazioni.

"È fondamentale che qualsiasi nuovo accordo renda più facile, non più difficile, competere con i produttori statunitensi che importano da Giappone, Corea del Sud e con i concorrenti globali che importano da questi Paesi", ha dichiarato Farley. "Questo è il punto cruciale per noi". Le dichiarazioni di Farley giungono dopo che l'amministrazione Trump ha deciso di non rinnovare l'accordo commerciale trilaterale con Canada e Messico, optando invece per revisioni annuali del trattato, che potrebbero portare alla sua abrogazione entro il 2036.

Produrre in questi Paesi è in genere meno costoso, grazie al basso costo del lavoro. Gm e Toyota sono rispettivamente al primo e al secondo posto nelle vendite negli Stati Uniti, e sono stati anche i due maggiori importatori di veicoli nel 2025. Gm ha importato 1,17 milioni di veicoli, pari al 41% delle sue vendite negli Stati Uniti; Toyota ne ha importati oltre 1,19 milioni, ovvero il 47% delle sue vendite sul mercato interno, secondo i dati di settore.

Hyundai Motor, che prevede di raddoppiare la quota di vendite sul mercato interno prodotte negli Stati Uniti, portandola all'80% entro il 2030, è stato il maggiore importatore di veicoli dalla Corea del Sud, seguito da Gm. Ford, dal canto suo, dichiara di aver assemblato oltre 2 milioni di veicoli negli Stati Uniti, lo scorso anno, più di qualsiasi altro produttore automobilistico, di cui 311.000 unità destinate all'esportazione in oltre 60 mercati internazionali. Lo scorso anno, ha importato 378.000 veicoli, pari al 17% dei 2,2 milioni di veicoli venduti.