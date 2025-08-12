Ford investe 5 miliardi di dollari negli Stati Uniti sull'auto elettrica di nuova generazione

Ford investirà 5 miliardi di dollari nella produzione di una nuova linea di veicoli elettrici e batterie, nonostante l'amministrazione Trump abbia eliminato i sussidi ai veicoli elettrici. La casa automobilistica ha comunicato che l'investimento, nel suo stabilimento di assemblaggio di Louisville e nel parco batterie BlueOval nel Michigan, «creerà o garantirà» fino a 4.000 posti di lavoro per la produzione della linea di veicoli elettrici, che inizierà con un pick-up il cui prezzo sarà di soli 30.000 dollari, e la produzione di batterie LFP avanzate per veicoli elettrici. Il pick-up e i futuri modelli della nuova famiglia saranno prodotti con la nuova piattaforma universale per veicoli elettrici di Ford, che promette di rendere le auto accessibili e di alta qualità.

La prima vettura a uscire dalla catena di montaggio e prevista per il 2027, ha affermato Ford. «Abbiamo adottato un approccio radicale a una sfida molto ardua: creare veicoli accessibili che soddisfino i clienti sotto ogni aspetto - design, innovazione, flessibilità, spazio, piacere di guida e costi di gestione - e farlo con i lavoratori americani», ha dichiarato Jim Farley, presidente e Ceo di Ford. «Abbiamo tutti vissuto fin troppi 'tentativi da college' da parte delle case automobilistiche di Detroit per realizzare veicoli accessibili, che si sono poi tradotti in stabilimenti chiusi, licenziamenti e incertezza.

Quindi, dovevamo creare un'attività solida, sostenibile e redditizia. Fin dal primo giorno, sapevamo che non esisteva un percorso graduale verso il successo. Abbiamo dato potere a un piccolo team di skunkworks a tre fusi orari di distanza da Detroit», ha aggiunto Farley. «Abbiamo stravolto il concetto di catena di montaggio mobile e ne abbiamo progettata una migliore. E abbiamo trovato la strada per essere la prima casa automobilistica a produrre batterie prismatiche al litio-polimero (LFP) negli Stati Uniti».