Ford Italia, giro di nomine nel top management. Ecco i cambiamenti al vertice dei vari settori

Parallelamente al passaggio di Marco Buraglio al ruolo di Amministratore Delegato, Fabrizio Bambina assume la direzione dei Veicoli Commerciali, Alessio Franco viene nominato Direttore del Service, Riccardo Magnani prende la direzione di PartsPlus e Massimiliano Napoli assume l’incarico di Direttore Fleet&Remarketing.
Nella stessa nota Ford Italia annuncia la nomina di Marco Buraglio a nuovo amministratore delegato, con decorrenza dal 24 novembre 2025. Buraglio subentra a Fabrizio Faltoni, il quale assume un ruolo di primaria importanza in Ford Europa come Director Sales & Brand Management per le divisioni vetture Blue e Model-e.
