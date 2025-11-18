Ford Italia, cambio al vertice: Marco Buraglio è il nuovo amministratore delegato

Ford Italia annuncia, in una nota, la nomina di Marco Buraglio a nuovo amministratore delegato, con decorrenza dal 24 novembre 2025. Buraglio subentra a Fabrizio Faltoni, il quale assume un ruolo di primaria importanza in Ford Europa come Director Sales & Brand Management per le divisioni vetture Blue e Model-e.

Faltoni lascia dopo otto anni alla guida di Ford Italia, anni di profonde trasformazioni e sfide significative, dalla pandemia di Covid-19 alla cruciale transizione verso l’elettrico. Sotto la sua direzione, l’azienda ha attraversato le crisi del settore mantenendo il marchio stabilmente tra i primi cinque brand automotive per volume di vendite nei due segmenti, e raggiungendo una posizione di leadership in quello dei veicoli commerciali.

“È stato un onore e un privilegio guidare Ford Italia per quasi un decennio, lavorando al fianco di un team eccezionale e di una rete di partner straordinaria”, dichiara Fabrizio Faltoni. “Sono entusiasta e orgoglioso di assumere questo nuovo ruolo”, afferma Marco Buraglio. “Mi impegno a guidare Ford Italia con la stessa passione e dedizione che mi hanno accompagnato in questi anni" aggiunge.