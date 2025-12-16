Ford, norme Usa e mercato non premiano obiettivi: rallenta la strategia sull'elettrico

Ford ridurrà la produzione di veicoli completamente elettrici di grandi dimensioni per concentrarsi sui motori ibridi e a benzina, una decisione che comportera accantonamenti e costi aggiuntivi per 19,5 miliardi di dollari. Questo riorientamento strategico e la conseguenza di una minore domanda da parte dei consumatori e di un allentamento delle restrizioni normative da parte del governo Trump, secondo quanto riferisce il gruppo di Dearborn (Michigan). Allo stesso tempo, intende sfruttare gli investimenti gia realizzati nel settore elettrico per lanciare, nel 2027, un'offerta di batterie di accumulo portatili per l'industria non automobilistica, in particolare i centri dati, ma anche i privati. «Teniamo conto del mercato cosi com'e oggi e non come lo immaginavano cinque anni fa», ha spiegato Andrew Frick, presidente di Ford Blue (combustione) e Ford Model e (ibrido ed elettrico), durante una conferenza stampa telefonica.

Le ipotesi di crescita ambiziose per i veicoli completamente elettrici, formulate dopo la pandemia di coronavirus dai grandi costruttori occidentali, tardano a concretizzarsi. Negli Stati Uniti, l'insufficienza della rete di ricarica e il prezzo medio di vendita piu elevato rispetto alle auto a benzina giustificano, in parte, questo ritmo meno sostenuto del previsto, anche se le vendite continuano ad aumentare. Tra gli altri fattori figura l'abolizione, voluta dal governo Trump, di un credito d'imposta di 7.500 dollari per l'acquisto di veicoli elettrici (EV). «Piuttosto che spendere altri miliardi in grandi veicoli elettrici che non saranno redditizi, stiamo riallocando questi capitali» alle auto a benzina, ibride, ai modelli completamente elettrici di dimensioni piu ridotte e a questa nuova attivita distinta delle batterie, ha spiegato Andrew Frick. Ford interrompera in particolare la produzione dell'F-150 Lightning completamente elettrico, variante del suo pick-up di punta, e prevede di lanciarne presto una versione con estensore di autonomia (EREV), una tecnologia che utilizza un motore a benzina complementare. Negli Stati Uniti, il costruttore rinuncia inoltre a un progetto di monovolume completamente elettrico per sostituirlo con modelli ibridi e a benzina. Nel dettaglio, Ford registrera 8,5 miliardi di svalutazioni su alcune delle sue attivita, 6 miliardi di costi legati allo scioglimento della sua joint venture specializzata in batterie con la sudcoreana SK e assorbira 5 miliardi di costi aggiuntivi. Circa 12,5 dei 19,5 miliardi saranno integrati nei conti del quarto trimestre 2025, il che dovrebbe portare l'azienda in rosso, mentre il saldo sara ripartito nei conti del 2026 e del 2027.

Il gruppo conta su questa svolta per raggiungere la redditivita della sua attivita elettrica (compresi gli ibridi) nel 2029. Ford ha citato «cambiamenti normativi» a sostegno di questa svolta, senza fornire ulteriori dettagli. All'inizio di dicembre, Donald Trump ha deciso di alleggerire la normativa sul consumo di carburante e sulle emissioni dei veicoli negli Stati Uniti, affermando che cio avrebbe fatto diminuire il prezzo medio di vendita di un veicolo, un'affermazione contestata dagli esperti. Il governo dell'ex presidente Joe Biden aveva inasprito gli standard per favorire la transizione del parco auto verso il tutto elettrico. Nel 2021, Ford si era prefissata l'obiettivo di raggiungere una produzione al 40% tutta elettrica nel 2030. Ora punta al 50% includendo ibridi ed EREV. Sebbene la riorganizzazione annunciata lunedi avra ripercussioni su diversi siti Ford, il costruttore prevede che sara «nel complesso positiva per l'occupazione», secondo Andrew Frick. Giovedi, la sudcoreana SK ha annunciato lo scioglimento della sua joint venture BlueOval SK con Ford, con un accordo che prevede che l'azienda americana diventi proprietaria al 100% dello stabilimento di batterie di Glendale (Kentucky).

Durante la conferenza stampa, il responsabile della comunicazione di Ford ha precisato che, in un primo momento, i 1.600 dipendenti di questo sito sarebbero stati licenziati, ma che una volta adattato lo stabilimento alla produzione di batterie di accumulo, il gruppo avrebbe assunto 2.100 persone. Nelle contrattazioni elettroniche successive alla chiusura di Wall Street, il titolo Ford ha guadagnato poco piu dell'1%.